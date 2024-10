Neue Art im Nordburgenland: Bruterfolg für Zwergohreule

Die Art ist stark vom Aussterben bedroht und steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Im Burgenland war die Zwergohreule bisher nur in zwei Regionen heimisch: in den Bezirken Güssing und Jennersdorf sowie im Bezirk Mattersburg. Nach der erstmaligen Sichtung im Nordburgenland könnte nun auch dort ein Brutgebiet entstehen.

Das ist zumindest die Hoffnung der beiden Ornithologen. Laut Experten dürfte es in Österreich nur 70 bis 100 Brutpaare der seltenen Art geben. Erst vor wenigen Wochen wurden aus dem Südburgenland Erfolge im Zuge eines Schutzprojekts gemeldet: In der heurigen Saison wurden dort 23 Jungvögel gezählt, etwa dreimal so viel wie ein Jahr zuvor.

In Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und dem Verein BERTA wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Lebensräume der seltenen Art zu schützen und zu erweitern. Dazu gehörten der Erhalt von Naturbaumhöhlen, das Anbringen von Ersatznistkästen und die Pflege von extensiv bewirtschafteten Wiesen. Diese Streuobstwiesen bieten den Eulen nicht nur geeignete Brutplätze, sondern auch Nahrung in Form von Großinsekten wie Heuschrecken.