Neue Ära für Orchester „Panonci“ in Großwarasdorf

30 Jahre nach seiner Gründung kehrt das Tamburica-Orchester „Panonci“ zurück auf die Bühne, um am 28. September sein Jubiläum genau dort zu feiern, wo alles begann: in der Kuga Großwarasdorf (Bezirk Oberpullendorf). Unter der Leitung der Gründerin Gisela Csenar erwartet das Publikum ein ganz besonderes Konzert, das den Beginn einer neuen Ära für die „Panonci“ markiert. Csenars Tätigkeit am „Pannonischen Zweig“ des Oberpullendorfer Gymnasiums ist übrigens auch der Grund für den Namen.