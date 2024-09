Die Diözese Eisenstadt sucht junge Gesangstalente

Über die Idee dahinter sagt er: „Mit den ‚Martini Voices‘ möchten wir die Freude am Singen wecken und den Kindern eine Möglichkeit geben, aktiv in der Kirche mitzuwirken.“

Das Projekt soll also nicht nur musikalische Talente fördern, sondern auch das Kirchenleben mit Nachwuchs bereichern. Die Leitung des Chors übernimmt Parisa Weber, eine Musikpädagogin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.

Für alle Kinder zwischen 8 und 11 Jahren

Sie betont, dass sich für den Chor alle Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren melden können, unabhängig von musikalischen Vorkenntnissen. „Im Vordergrund steht die Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren. Es geht darum, die musikalischen Begabungen jedes Kindes zu fördern und die Freude an der Musik mit dem Glauben zu verbinden“, sagt Weber. Die Förderung der stimmlichen Fähigkeiten und musikalischen Begabung jedes einzelnen Kindes liege ihr bei dem Projekt besonders am Herzen.

Die jungen Sängerinnen und Sänger sollen in Zukunft bei verschiedenen kirchlichen Festen auftreten.