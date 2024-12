40 Jahre später: Erwachsene spielen Weihnachtstheater aus Kindheit nach

Rückblick auf das Jahr 1984: Vor der Aufführung des ersten Stücks war beinahe die ganze Dorfgemeinschaft in das Gelingen des Stücks eingebunden. Eltern nähten Kostüme, bauten die Bühne und sorgten mit selbst gebackenen Mehlspeisen für die Bewirtung – das dadurch entstandene Gemeinschaftswerk sollte das Dorfleben bis in die heutige Zeit prägen.

Denn seit damals ist der dritte Adventsonntag traditionell der Tag des so gut wie immer ausverkauften Weihnachtstheaters der Volksschulkinder. An diesem Wochenende wird es aber eine weitere ausverkaufte Vorstellung am Samstag geben, dieses Mal allerdings mit bereits erwachsenen Schauspielern.