Laientheater im Burgenland: Ein Land voll kleiner Bühnen

Heute Abend geht es im Kurort Bad Sauerbrunn rund, wenn die Theatergruppe Kalenberg in die „Pension Schöller“ bittet. Beginn im Toni-Stricker-Pavillon ist um 19 Uhr, Eintritt: freie Spende (Details siehe Faktenbox).

Sauerbrunn Der 2005 gegründete Theaterverein Kalenberg zeigt „Pension Schöller“. Premiere, heute, Freitag, 23. August. Weitere Termine am 24. und 25. sowie 30. und 31. August. Beginn immer 19 Uhr, nur am Sonntag um 17 Uhr. Im überdachten Toni-Stricker-Pavillon im Kurpark Bad Sauerbrunn. Freie Platzwahl und freie Spende als Eintritt. 22 Laientheatervereine sind Mitglied im erst 2023 gegründeten „Burgenländischen Landesverband für außerberufliches Theater“. Insgesamt gibt es im Land rund 45 Gruppen

14 begeisterte, aber nicht ausgebildete Schauspieler stehen heuer auf der Bühne, noch einmal so viele Leute kümmern sich ehrenamtlich ums Rundherum. Hofmann steht selbst auf der Bühne, führt Regie und ist „Mädchen für alles“.

Rund 45 Laientheatergruppen gibt es im Land der 171 Dörfer, manche sind schon seit Jahrzehnten Kitt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Erst im Vorjahr wurde ein Dachverband gegründet, später als in allen anderen Bundesländern.

Der „Burgenländische Landesverband für außerberufliches Theater“ unter Obfrau Cora Zölss ist ein gemeinnütziger Verein, der Laientheatergruppen „durch Information, Schulungen, Dokumentation und Vernetzung“ unterstützen möchte.

Verband ohne Geld

„Aber dafür fehlt uns noch das Geld“, bedauert Verbandskassier Michael Adrian aus Apetlon. Den vom Land angebotenen Unterstützungsbeitrag will Adrian gar nicht nennen, so unbedeutend sei er. Trotzdem will der Verband weitermachen, eine Informationsdrehscheibe für die Laientheater sei wichtig, ist Adrian überzeugt.