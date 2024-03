Neos Burgenland besuchen auf ihrer Ostertour zehn Gemeinden

Schaffen es die Neos beim dritten Anlauf in den Landtag? Am Optimismus wird es nicht scheitern. „Die Chancen stehen gut“, ist Landesgeschäftsführerin Sylvia Neuherz überzeugt. Man sei gut aufgestellt, nicht nur mit Landessprecher Christoph Schneider an der Spitze, sondern auch in der Breite.

Am Karfreitag und Ostersamstag starten die Pinken eine Tour durchs Land, die von Neusiedl am See bis Güssing führt.