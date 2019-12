Navi führte in die Irre: Auto hing auf Bahngleisen

Also rückten Polizei und Feuerwehr zur Rettung an. Auf Befragen erzählte die Lenkerin, sie sei von ihrem Navigationsgerät irregeleitet worden und deshalb an das Ende eines Feldweges auf die Wiese und in die Nähe der Bahngleise gelangt. Dann habe sie versucht, die Böschung zu erklimmen.

Die Feuerwehr Schützen am Gebirge barg den festsitzenden Pkw, die Bahnstrecke war für 30 Minuten gesperrt.