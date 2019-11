Lenker schwer verletzt: Güterzug erfasste Kleinbus bei Ternitz

Gegen 1 Uhr ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf einem Bahnübergang in Ternitz Pottschach, Bezirk Neunkirchen. Der 42-jährige Lenker des Wagens wurde schwer verletzt und nach der Versorgung an Ort und Stelle in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert, berichtete die örtliche Feuerwehr. Die Südbahn war vorübergehend gesperrt.