Nächtlicher Brand in Ferienhaus in Mörbisch

In einem Ferienhaus in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist in der Nacht auf Samstag aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Das Feuer entstand gegen 1.00 Uhr im Erdgeschoß des Mehrparteienhauses und breitete sich über die Fassade in den ersten Stock aus, berichtete die Feuerwehr.