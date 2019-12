Nächtliche Alko-Spritztour endete im Neusiedler See

Eine überraschende Entdeckung machte eine Spaziergängerin am Mittwochnachmittag beim Yachthafen Jois (Bezirk Neusiedl am See). Neben einem unbefestigten Weg bei der Einfahrt zum Yachtkanal stand ein Kleinwagen rücklings auf der Böschung zum See. Die linke hintere Seite des Fahrzeuges befand sich bereits im Wasser.

Noch kurioser: Ein Lenker war weit und breit nicht in Sicht, der Motor des Wagens lief jedoch. Also verständigte die Frau Feuerwehr und Polizei. Die Beamten aus Neusiedl fanden die Dokumente eines 37-Jährigen aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung im Fahrzeug und machten den Mann ausfindig.