Nächste Wahl in Sicht: SPÖ Burgenland will ÖVP auf Distanz halten

Steiner will „bürgerliche Akzente“ in Landespolitik

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner denkt denoch bereits an den Tag nach der Landtagswahl am 26. Jänner 2020. Persönlich, weil der Wassermann am 27. Jänner Geburtstag feiert; politisch, weil der ÖVP-Chef nach fünf Jahren in Opposition zurück in die Landesregierung will. Chancen auf Platz 1 und damit den Landeshauptmann rechnet er sich aber nicht aus, auch wenn die ÖVP bei der Nationalratswahl die SPÖ im Burgenland gleich um 14.000 Stimmen hinter sich ließ – erstmals seit mehr als 50 Jahren.

„Realistisch bleiben“, lautet sein Motto, Urnengänge und Wahlergebnisse könne man nicht vergleichen: „Wir gehen von 29 Prozent der Landtagswahl 2015 aus und hoffen auf ein Ergebnis, mit dem wir den Regierungsanspruch stellen können, denn es braucht bürgerliche Akzente in der Landespolitik.“