Nach Widerstand: Keine Reintegration psychisch kranker Straftäter am Friedrichshof

Im Keim erstickt: So könnte man den Plan, am Friedrichshof bei Zurndorf psychisch kranke Straftäter auf eine Rückkehr in die Gesellschaft vorzubereiten, knapp resümieren.

Am Freitagnachmittag hatte LH Hans Peter Doskozil das Vorhaben per Aussendung publik gemacht und gemeinsam mit dem Zurndorfer SPÖ-Bürgermeister Werner Friedl Widerstand angekündigt: „Dieses Projekt wird es mit uns nicht geben.“