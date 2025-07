Eltern wehren sich gegen Einsparung bei Schulassistenz

Die Unsicherheit zermürbt: Eltern behinderter Kinder wurden zu Schulschluss mit der Hiobsbotschaft in die Ferien geschickt, dass im Herbst Kürzungen bei der Schulassistenz ins Haus stehen. Wie stark gekürzt wird, wie viele Schulassistenten gekündigt werden und was das für die Betreuung der Kinder bedeutet, hat man ihnen freilich nicht gesagt.

„Ich fürchte mich, dass es in der Klasse meines Sohnes Maxi statt zwei Schulassistenten nur mehr eine gibt – das wäre schlimm“, sagt Petra Györik aus Frauenkirchen am Mittwoch im KURIER-Gespräch. Im Landessüden ist die Stimmung nicht besser: „Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, müsste mich aber schon jetzt beruflich auf alle Eventualitäten einstellen“, hadert Susanne Marth, deren Sohn Oliver in Güssing die Schule besucht.