Psychisch kranke Straftäter am Friedrichshof? Land und Anrainer wehren sich

Das Burgenland lehnt Pläne ab, auf dem Areal des Friedrichshofs in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) ab Oktober rund 30 psychisch kranke Straftäter unterzubringen. Weder die Gemeinde noch das Land seien über das Projekt informiert worden. Man werde nun „Schritte einleiten“, um dieses zu verhindern, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag per Aussendung: „Dieses Projekt wird es mit uns nicht geben.“

Die Organisation Agora soll planen, ab 1. Oktober psychisch kranke Straftäter im ehemaligen Hotel-Restaurant Friedrichshof nachzubetreuen. Agora betreibt derzeit an acht oberösterreichischen Standorten sozialpsychiatrische Wohnprojekte. Ziel sei die teilweise oder vollständige Resozialisierung der Klienten und Klientinnen. Die Organisation war am Freitagnachmittag nicht erreichbar.