Nach Schlägerei muss das Opfer 110 Euro Strafe zahlen

Der Vorfall ereignete sich im August 2018 am Oberwarter Hauptplatz. Ein 30-jähriger Niederösterreicher wurde von einer Gruppe Tschetschenen angepöbelt und in weiterer Folge niedergeschlagen. Im Zuge dessen soll der Mann "Sch...geburt" geschrien und damit die öffentliche Ordnung gestört haben. Laut Medienberichten war der Mann vier Wochen lang in stationärer Behandlung und leidet bis heute unter den Folgen der Schlägerei. Das Gerichtsverfahren gegen die mutmaßlichen Täter wurde nach dem ersten Prozesstag wegen weiterer Erhebungen vertagt.