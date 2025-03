Nach Reinigung eines Asbestdachs wird Firmenchef verurteilt

Wer weiß, wie oft dergleichen passiert: Ein Hauseigentümer will sein Heim in Schuss halten und lässt das in die Jahre gekommene Dach gründlich reinigen, ohne zu ahnen, dass dadurch krebserregendes Asbest freigesetzt wird.

In Pinkafeld ist genau das im vergangenen August passiert. Am Dienstag muss sich deshalb der Chef einer Reinigungsfirma vor Gericht verantworten.