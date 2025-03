Wie Rot-Grün auf die Wirtschaftskammerwahl wirkt

Jetzt bleibt er auf die Frage nach dem Verhältnis zur Regierung allgemein. „Ich suche den Konsens mit allen politischen Fraktionen. Die heimische Wirtschaft ist in alle Richtungen offen. Damit hat es in den vergangenen Jahren gut geklappt und damit wird es auch in Zukunft gut weitergehen“. Als Wahlziel nennt er, „in allen Fachgruppen auch in Zukunft eine bestimmende Rolle zu spielen“.

Kandidaten-Wünsche

Deutlich forscher formuliert Gerald Schwentenwein vom SWV sein Ziel: „25 Prozent“ möchte der zum zweiten Mal antretende rote Spitzenkandidat holen und damit deutlich zulegen. Den Wahlkampf des Wirtschaftsbundes hält er „für nicht ganz fair“, weil dieser sich mitunter mit der Wirtschaftskammer verwechsle.