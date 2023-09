Andreas Wirth ist neuer Wirtschaftskammer-Präsident im Burgenland

Die Wirtschaftskammer Burgenland hat einen neuen Präsidenten. Der Steinbrunner Unternehmer Andreas Wirth löste am Mittwoch den langjährigen Präsidenten Peter Nemeth ab. Die Amtsübergabe fand in Eisenstadt im Rahmen einer Sondersitzung des burgenländischen Wirtschaftsparlaments statt, hieß es in einer Aussendung der Wirtschaftskammer (WK) Burgenland.

Wirth war bisher Bundesinnungsmeister der Elektro-, Alarm-, Gebäude- und Kommunikationstechniker. Anlässlich seines Amtsantritts plane er eine Tour durch das Land, um mit möglichst vielen Unternehmerinnen und Unternehmern das Gespräch zu suchen. "Für mich ist das Burgenland das Land der Möglichkeiten für Unternehmen und das soll es auch bleiben", wurde der neue burgenländische Wirtschaftskammerpräsident in der Aussendung zitiert.

Ein besonderes Anliegen ist für Wirth die Lehrlingsausbildung und die Bekämpfung des Facharbeitermangels: „Wer in Österreich erfolgreich eine Lehre absolviert hat, der hat eine weltweite Jobgarantie - wir werden allerorts beneidet für unser duales Ausbildungssystem. Darauf können wir stolz sein."