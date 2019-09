"Nazikeller"-Affäre: Ex-ÖVP-Gemeinderat wieder politisch aktiv

2014 erregte Ulrich Seidls Dokumentarfilm „Im Keller“ die Gemüter, der fünf Männer beim „Feiern“ in einem mit Nazi-Devotionalien gespickten Keller im Burgenland zeigte. Der Hausbesitzer stand später wegen Wiederbetätigung vor Gericht, zwei weitere Teilnehmer verloren ihren ÖVP-Gemeinderatssitz und die Parteimitgliedschaft. Einer ist inzwischen wieder aktiv - als Ortsobmann einer VP-Teilorganisation.

Die Filmsequenz, in der die Männer - umrahmt von Hitler-Bild, Hakenkreuzfahne, Reichsadler und anderen Symbolen der NS-Diktatur - einander im Keller zuprosten, sorgte für empörte Reaktionen, die in Rücktrittsaufforderungen gipfelten. Die beiden ÖVP-Politiker legten daraufhin ihr Gemeinderatsmandat zurück und beendeten auch, wie damals mitgeteilt wurde, ihre Mitgliedschaft in der Volkspartei.