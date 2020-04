Nach Eiernockerl-Posting: Zwei Parteiaustritte bei der FPÖ

Um die FPÖ war es in der Corona-Krise zuletzt still geworden, am Dienstag vermeldete nun aber die burgenländische Landespartei zwei Parteiaustritte. Das berichtet der ORF Burgenland. Der Grund: Ein Facebook-Posting von Einernockerln mit grünem Salat. Falter-Chefredakteur Florian Klenk hatte das Posting am Montagabend öffentlich gemacht.