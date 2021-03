Nach Bankpleite: Statt Impulszentrum kommt „RIZ“

Rathaus als erstes Projekt

Zunächst soll das geplante Rathaus realisiert werden. Wie ein Sprecher der Stadtgemeinde bestätigt, hat der Unternehmer bereits Kontakt aufgenommen. Die Stadt halte am Neubau des Rathauses weiterhin fest. Dafür muss aber zunächst etwa der nach der Bankpleite im Gemeinderat beschlossene Baustopp für das Grundstück aufgehoben werden.

Derzeit sei man auch in Verhandlungen mit „großen Projektpartnern“, sagt Aigner, der „regionale Mieter ins Boot holen“ möchte. Mehr will er noch nicht verraten. Fest steht jedenfalls der neue Name für das Impulszentrum: Es wird Reise ins Zentrum – kurz RIZ Mattersburg – heißen. Die Bezeichnung leite sich von der langen Reise der Projektentwicklung ab, sagt Aigner. „Und die Leute können sagen, sie gehen ins RIZ.“ C. Koglbauer