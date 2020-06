Mutter starb: Mädchen haben neues Zuhause

Eine schier unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft hat es möglich gemacht, dass drei Mädchen nach einem schweren Schicksalsschlag ein neues Zuhause haben. Wie der KURIER berichtete, hat Andrea Roschek von der Pannonischen Tafel Maria Yoana (18), Elena (13) und Georgina Miruna (7) nach dem Krebstod ihrer Mutter und einer schweren Krankheit des Vaters bei sich aufgenommen. Seit Februar wohnt das Trio im burgenländischen Draßmarkt. Maria, die vor wenigen Tagen 18 Jahre wurde, wird die Vormundschaft für ihre Schwestern übernehmen. Jetzt dürfen die Mädchen auch in Österreich bleiben: Dem Elternverein der Volksschule Eisenstadt ist es gelungen, binnen weniger Wochen die für eine Niederlassungsbewilligung in Österreich erforderlichen 20.000 Euro an Spendengelder zu sammeln.

Den Elternverein der Volksschule Eisenstadt hat das Schicksal der Mädchen tief berührt. Die Hilfsaktion "100 Euro für nichts" wurde ins Leben gerufen.