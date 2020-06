20.000 Euro entscheiden über Zukunft von rumänischen Mädchen

100 Euro für nichts ...“, lautet das Motto der Hilfsaktion, die der Elternverein der Volksschule Eisenstadt gestartet hat. Der Titel mag etwas verwirren, denn konkret geht es um drei rumänische Kinder, die nach einem Schicksalsschlag in Österreich ein neues Zuhause gefunden hätten, wäre da nicht Vater Staat, der etwas dagegen hat (Rechtslage siehe Kasten unten). Denn damit sie in Österreich bleiben können, soll das älteste Mädchen ein Nettoeinkommen von 1500 Euro oder ein Sparbuch im Wert von 20.000 vorlegen. Daher hat der Elternverein die Hilfsaktion gestartet. „Unser Ziel ist es, 200 Menschen zu finden, die bereit sind, 100 Euro für nichts anderes zu geben, als für das was nahezu jeder hat: Ein Daheim und einen Menschen, der einen liebt“, sagt Claudia Hainzl vom Elternverein.