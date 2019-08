Mutter bei Unfall getötet: Zwei Fischotter-Babys gerettet

Die von der Tierschutzorgansiation Vier Pfoten geführte EGS Haringsee (Eulen- und Greifvogelstation) hat seit wenigen Tagen zwei Otterbabys in ihrer Obhut. Die beiden wurden in Neutal im Burgenland gerettet. Ihre Mutter war leider überfahren worden, und auch für ein drittes Geschwisterchen kam die Rettung zu spät. Den beiden Jungtieren, die vom EGS-Team Berta und Fibi getauft wurden, geht es nun gut, nachdem das Team zunächst einige Tage um sie bangen musste.

Rettung in zwei Etappen

Vor rund einer Woche vernahmen Anrainer in Neutal, Bezirk Oberpullendorf, klagende und weinende Geräusche. So kam die Tierschutzorganisation Vier Pfoten den beiden mutterlosen Fischotter-Babys auf die Spur, berichtet Elisabeth Penz. Naturschutzorgane der Burgenländischen Landesregierung machten sich vor Ort selbst ein Bild: Ein Mitarbeiter fand am Tag darauf schließlich die kleine Berta im Dickicht an der Seite eines Baches mitten im Ortsgebiet von Neutal. Er brachte das Otterbaby in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee.