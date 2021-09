Motorradfahrer kam bei Kollision mit Pkw ums Leben

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am späten Freitagnachmittag im Bezirk Oberpullendorf bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw tödlich verletzt worden, berichtete die Polizei. Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin bog von Lindgraben kommend an der Kreuzung zur Landseer Landesstraße links in Richtung Markt Sankt Martin ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Biker.

Der 55-jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Pkw-Lenkerin wurde mit der Rettung zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.