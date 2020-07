"Mondpichler" setzt zur "Landung" in Hornstein an

Wer die Mondlandung 1969 im Fernsehen miterlebt hat, der kennt auch den "Mondpichler". Herbert Pichler, vom Weltraum begeisterter HNO-Facharzt und Pharmaunternehmer, hat die Mondlandung im Fernsehen 28 Stunden lang kommentiert und ist untrennbar mit diesem "großen Schritt für die Menschheit" verbunden.

Nun landet der "Mondpichler", mittlerweile 93 Jahre alt, mit seinem Unternehmen Sigmapharm in Hornstein. Die Arzneimittelfirma, die derzeit am Standort in Wien-Brigittenau rund 60 Mitarbeiter beschäftigt, platzt dort aus allen Nähten und will die Produktion schrittweise ins Industriegebiet von Hornstein verlagern. Sigmapharm ist spezialisiert auf die Herstellung von flüssigen Arzneimitteln und Medizinprodukten, vor allem im HNO-Bereich.