Mörbischer Band auf der Siegerstraße

Die Nominierung ist auch ein Echo der vergangenen Monate. Das Debütalbum „Anaana“ stieg im Herbst 2018 auf Platz 12 der heimischen Charts ein, die Deutschland-Tournee war ausverkauft. Auch in den kommenden Monaten gastieren Köck und Widmer in Deutschland, aber auch in der Schweiz und Österreich (am Abschlusstag des Nova Rock). „Gerade im Ausland sind Festival-Auftritte sehr wichtig, sie öffnen uns die Tür für spätere Konzerte“, erzählt Köck, der mit 15 Jahren seine erste Band gegründet und am Eisenstädter Haydn-Konservatorium klassische Gitarre studiert hat. Dass Cari Cari „filmische Musik“ machen, verweist nicht nur auf Köcks Faible für Italo-Western, sondern auch auf die eigenen Auftritte. Cari Cari muss man unbedingt hören – und sehen.

www.caricariragazzi.com