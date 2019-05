Mörbisch: Kurzschluss als Auslöser für den verheerenden Brand

Ein Kurzschluss an einer Stromleitung dürfte zum verheerenden Brand Anfang der Woche im Hafen von Mörbisch am See geführt haben. Wie Brandermittler der Polizei am Freitag bekanntgaben, können Brandstiftung, ebenso wie äußere Einflüsse mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen an Bord der Schiffe gestaltete sich als extrem schwierig, weil die vier vom Brand betroffenen Schiffe total zerstört wurden und teilweise unter Wasser standen. Der Brandschutt musste mühselig entfernt werden, um überhaupt Brandspuren finden zu können. Die Untersuchungen wurden von Beamten der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Burgenland, gemeinsam mit sachverständigen Beamten der Kriminaltechnik des Bundeskriminalamtes sowie den zuständigen Bezirksbrandermittlern vor Ort durchgeführt.