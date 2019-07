Modernster Kaserne Europas fehlt die Munition

In der Kaserne Güssing sei die Infrastruktur optimal, in Bruckneudorf hingegen bräuchte es dringend Investitionen. „Die Küche hätte saniert werden sollen, weil wir schon Hygiene-Probleme haben. Auch ein Kompaniegebäude hätten wir gerne adaptiert, aber das liegt alles auf Eis“, sagt Gasser. Ebenso wie das Projekt Sicherheitsinsel, bei dem im Falle eines großflächigen Stromausfalls die Kaserne autark weiter funktionieren soll. Auch in Güssing gibt es keine eigene Energieversorgung, hier fehle es aber vor allem an den nötigen Mitteln für Überstunden der Ausbildner. „Bei der Schießausbildung leiten wir den Bedarf nicht vom Beherrschen der Waffe ab, sondern von der verfügbaren Munition“, sagt Erkinger. Die Waffensysteme seien veraltet. „Unser Scharfschützengewehr ist heuer 50 Jahre im Dienst. Da gibt es Gebrauchsspuren und Abnützung. Wir haben einen Riesenbedarf bei der Nachbeschaffung.“