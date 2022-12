Mobile Kirche: Gottesdienste vor Eisenstädter Einkaufszentrum

„Es gibt kleine Lautsprecher, aber einfacher ist es, das Radio im Auto aufzudrehen und unseren Ton zu hören.“ Der eigene UKW Sender strahlt etwa einen Kilometer weit über den Parkplatz.

Jeder ist willkommen

„Die Zielgruppe ist recht offen“, betont Könitz. Man denke dabei nicht nur an Jugendliche, sondern etwa auch an Risikopatienten, die keinen Kontakt zu anderen haben dürfen, genauso wie an Familien mit kleinen Kindern, die es einfach genießen, ohne Stress ihre eigene „Kirchenbank“ zu haben.

Auto-Gottesdienste mit der „Mobilen Kirche“ am Parkplatz (Interspar) Haidäcker-Park in Eisenstadt gibt es am 24. Dezember (18.30 und 23 Uhr), 25. Dezember (18.30 Uhr) und 31. Dezember (19 Uhr). Mehr Infos auf mobilekirche.at