Mittelburgenland: Regionales Entwicklungsprogramm für 28 Gemeinden

„Es geht darum auch, viele Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger abzuholen und diese im Projekt einzubinden“, betonte in diesem Zusammenhang Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Vier Schwerpunkte

So sollen künftig Betriebsgebiete außerhalb von Betriebsstandorten nur mehr bis zu einer Gesamtfläche von eineinhalb Hektar zulässig sein. Größere Flächen sollen nur mehr in Form von gemeindeübergreifenden Kooperationen, also den sogenannten interkommunalen Betriebsgebieten, möglich sein.

