Mittelalter im Turnsaal: Die Ritter von der Sportunion

„Wer hat als Kind nicht davon geträumt, ein Ritter zu sein? Ich habe mich schon immer für Fantasy-Filme und Geschichte interessiert. Als ich nach einem Ausgleich zu meinem Bürojob gesucht habe, habe ich das historische Fechten entdeckt“, erzählt der Großhandelskaufmann von seinen Anfängen als Schwertkämpfer.

Zurück beim Training in Eisenstadt: Bevor die Ritter in Ausbildung ihre Schwerter in die Hände nehmen, sind Aufwärmübungen zu absolvieren. Der ganze Körper, vom Kopf bis zu den Zehen, wird aufgewärmt – Historisches Fechten ist ein anspruchsvoller Sport und kein filigranes Tänzeln, wie man es vom Olympischen Fechten kennt. Mit dem Zweihandschwert geht es etwas wuchtiger, wenn auch keinesfalls weniger präzise zur Sache.