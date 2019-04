Mit 192 km/h auf der A6: Polizei rüstet sich für Planquadrat

Der Lenker eines Pkw mit deutschem Kennzeichen war auf der A6 in Richtung Slowakei unterwegs und fiel einer Streife der Autobahnpolizeiinspektion Potzneusiedl auf. Bei der Anhaltung durch die Beamten zeigte sich der Lenker, ein in Deutschland wohnender 33-jähriger rumänischer Staatsbürger, voll geständigt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See angezeigt.