Millionenschub für das Schilfdorf

Damit sind die Ausbaupläne des mitten im Landschaftsschutzgebiet gelegenen Feriendorfs aber noch nicht abgeschlossen. In den kommenden Jahren soll ein drittes Bungalowdorf errichtet werden, das direkt am hauseigenen See liegt.

Geplant sind 20 Seeresidenzen mit 80 Betten und ein gehobenes Seerestaurant mit angrenzendem Wasser-Spiel-Park. „Unser Motto lautet: ,Der Natur Raum geben“, Renaturierung ist für uns kein Schlagwort, sondern Realität“, sagt Sprecherin Marion Hutter. Die Errichtung erfolgt in Kooperation mit dem Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, das Feriendorf wird in den Kern des Nationalparkgebietes integriert. „Mit den 20 geplanten Seeresidenzen werden wir zu einem Vorzeigehotel für Öko-Tourismus in der Region“, ist Hutter überzeugt.

Energieautarke Häuser, E-Scooter, Fotovoltaik- und Solaranlagen, Mülltrenninseln, natürliche Materialien und hauseigene Sauna sowie Seeterrasse runden das künftige Angebot der Seeresidenzen ab. Der Plan ist, dass dem Nationalpark Flächen zurückgegeben werden und so verschwundene Lacken wiederbelebt werden sollen.

Seit dem Spatenstich des Schilfdorfes im Jahr 1980 wurden auf dem 200 Hektar großen Gelände etwa 35 Millionen Euro investiert.

Das Feriendorf Vila Vita machte im Vorjahr einen Umsatz von 16 Millionen Euro und ist mit 170 ganzjährig angestellten Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Region.