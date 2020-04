Milletich: "Im Frühjahr wird es keine Spiele mehr geben"

Der Fußball steht nun seit mehr als einem Monat still. Die Vereine warten auf eine Entscheidung, wie es in den kommenen Wochen und Monaten weitergehen wird. Der KURIER hat mit dem Präsidenten des burgenländischen Fußballverbandes (BFV), Gerhard Milletich, über die aktuelle Situation gesprochen.

KURIER: Am kommenden Mittwoch gibt es die entscheidende ÖFB-Präsidiumssitzung. Wie sieht Ihre Einschätzung zu den bevorstehenden Entscheidungen aus?

Gerhard Milletich: Ich denke, es ist jedem klar, dass im Frühjahr nicht mehr gespielt wird. Die Frage ist, wie und ob es im Herbst weitergeht. Denn es muss entschieden werden, wie die derzeitige Saison gewertet wird. Es gibt zwei Varianten. Entweder die Meisterschaft wird annulliert oder man wertet die Herbstmeisterschaft.

Welche Variante wäre für Sie die Fairste?

Ich denke, am fairsten wäre es, wenn man die Saison annullieren würde. Denn wenn man die Herbstmeisterschaft werten würde, würden die Absteiger sagen, dass sie sich sicher noch gerettet hätten. Und die Teams im erweiterten Kreis der Titelkandidaten würden sagen, sie hätten es sicher noch auf Platz eins geschafft. Jeder hat da eine andere Betrachtungsweise. Wichtig ist aber, dass wir am Mittwoch eine Entscheidung im Präsidium für die Regionalliga und die Ligen darunter treffen, die in ganz Österreich gleich umgesetzt wird. Dadurch erhalten die Vereine Planungssicherheit für die Zukunft.