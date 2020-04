NÖFV-Präsident: „Halte Meisterschaft für unrealistisch“

Denken Sie, dass in diesem Frühjahr noch einmal gespielt wird?

Wenn man die Statements der Bundesregierung verfolgt, ist meine persönliche Meinung sehr klar. Ich halte die Wiederaufnahme der Meisterschaft im Frühjahr 2020 für eher unrealistisch.

Welchen Alternativplan gibt es?

Wir haben natürlich alle das Ziel, die Meisterschaften und die Bewerbe sportlich zu beenden. Wichtig wäre eine österreichweit einheitliche Vorgehensweise. Die Regeln sehen eine entsprechende Kompetenz des ÖFB Präsidiums vor. Aber alle Maßnahmen schließen an die der Regierung an. Daher ist es zu diesem Zeitpunkt unmöglich, zu sagen, was denn die beste Lösung ist.