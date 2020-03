Coronavirus: Regierung stoppt Sport-Großveranstaltungen

Was das etwa für die verschiedensten Veranstaltungen und Bewerbe der heimischen Sport-Szene - etwa die Bundesliga - bedeutet, ist noch unklar. Die große Frage, die sich stellt, ist, ob die Verbände und Klubs ihre anstehenden Veranstaltungen wie geplant - vor maximal 500 bzw. 100 Teilnehmern - durchführen, oder ob Absagen und Verschiebungen die Folge sind.

Die Konsequenzen für den Sport

Die Fußball-Bundesliga meldete sich kurz danach via Presseaussendung zu Wort. "Wir warten die genauen Inhalte des Erlasses ab und werden die behördlichen Vorgaben umsetzen. In Punkto Spielplan werden wir die vorbereiteten Szenarien besprechen und so rasch wie möglich eine Entscheidung treffen", heißt es da. Klar ist, dass die Maßnahmen mit massiven organisatorischen und finanziellen Herausforderungen verbunden sind. "Da geht es um fehlende Einnahmen aus Ticketing, Gastronomie, Merchandising und die gesamte Wertschöpfungskette wie Dienstleister und Sponsoren", so Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.

Ebenfalls noch beraten muss sich die heimische Eishockey-Liga (EBEL), die für 15 Uhr eine Telefonkonferenz mit den Vereinen angekündigt hat. Und eine Absage gibt es auch bereits: Das "Masters of Dirt" etwa, das am kommenden Wochenende in der Wiener Stadthalle über die Bühne gehen hätte sollen, wurde in den Juni verschoben. Die Tickets für das Event bleiben gültig.