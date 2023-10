Den "Freunden des Klosters Maria Schutz in St. Andrä am Zicksee" war es laut Vereinsobmann Martin Brasch ein "besonderes Herzensanliegen", mit der Organisation dieses Theaterabends einen Beitrag zur gelebten Nächstenliebe leisten zu können. Sein Dank gilt dem burgenländischen Militärpfarrer, der dieses Projekt in St. Andrä am Zicksee ermöglicht und realisiert hat.

Nächstes Event der "Freunde des Klosters"

Bereits am 17. November laden die "Freunde des Klosters Maria Schutz in St. Andrä am Zicksee" zur nächsten Veranstaltung ein.

Gemeinsam mit dem "Forum Martinus" und dem "Forum Erwachsenenbildung der Diözese Eisenstadt" wird der letzte Chefredakteur der gedruckten Ausgabe der Wiener Zeitung, Thomas Seifert, von seinen Erlebnissen während seiner Frontberichterstattungen aus der Ukraine berichten. Der Vortrag findet im Saal des ehemaligen Gasthofes Seywerth ab 18.30 Uhr statt.