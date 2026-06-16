Meteorit-Verdacht im Burgenland: Dieser Fund verblüfft Forscher

In Zagersdorf im Bezirk Eisenstadt Umgebung ist im Garten einer Familie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Meteorit entdeckt worden. Das mehrere Zentimeter große Gestein soll nun weiter untersucht werden, um Herkunft und Alter eindeutig zu klären.

Gerlinde Ivancsics und ihr Sohn Martin bestätigten einen entsprechenden Bericht. Anfang Juni hatte eine Nachbarin auf ein Loch im Blechdach eines Holzverschlags aufmerksam gemacht. Dieses sei etwa so groß wie ein Tennisball gewesen. „Ich habe im Spaß gesagt, da kann nur jemand mit einer Steinschleuder von hoch oben geschossen haben, oder es war ein Meteorit“, schilderte Ivancsics.