Meteorit-Verdacht im Burgenland: Dieser Fund verblüfft Forscher
In Zagersdorf im Bezirk Eisenstadt Umgebung ist im Garten einer Familie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Meteorit entdeckt worden. Das mehrere Zentimeter große Gestein soll nun weiter untersucht werden, um Herkunft und Alter eindeutig zu klären.
Gerlinde Ivancsics und ihr Sohn Martin bestätigten einen entsprechenden Bericht. Anfang Juni hatte eine Nachbarin auf ein Loch im Blechdach eines Holzverschlags aufmerksam gemacht. Dieses sei etwa so groß wie ein Tennisball gewesen. „Ich habe im Spaß gesagt, da kann nur jemand mit einer Steinschleuder von hoch oben geschossen haben, oder es war ein Meteorit“, schilderte Ivancsics.
In der Folge wurden zwei Gesteinsstücke und ein Splitter gefunden, bei denen es sich tatsächlich um einen Meteoriten handeln dürfte. Nach ersten Einschätzungen könnte das Material vor rund 4,5 Milliarden Jahren entstanden sein.
Der Fund wurde an das Naturhistorische Museum übergeben. Weitere Untersuchungen sind nun in Dresden geplant. Ein Ergebnis wird laut Martin Ivancsics in sechs bis acht Wochen erwartet.
Das Gestein dürfte aus dem Asteroidengürtel stammen, erklärte Andrea Patzer, Kuratorin der Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums. Dieser befindet sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter.
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