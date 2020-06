Mehr als ein Lächeln zum Weihnachtsfest

Das größte Teil der Bevölkerung kann ein überwiegend sorgloses Leben führen und zu Weihnachten Geschenke verteilen. Aber es gibt auch Leute, die durch Schicksalsschläge oder besondere Umstände in Armut leben müssen. Seit 2009 unterstützen Thomas Klepits, Geschäftsführer der Werbeagentur ideas4you und der Verein Fair Help mit Obmann Adi Kalchbrenner Familien, die in finanzieller Not sind und ermöglichen zumindest ein sorgloses Weihnachtsfest.

Für die zwölfjährige Selina und den 13-jährigen Marcel gab es neue Kleidung als Präsent und auch für die Mutter wurde ein Geschenk gefunden. Zusätzlich gab es noch Gutscheine vom Einkaufszentrum Oberwart für die Familie sowie Geld für ein Weihnachtsessen. „Wir sind so glücklich darüber. Es ist schön, dass manche Leute nicht wegschauen“, sagt Maria Deutsch. Auch die Kinder freuen sich über die Geschenke und das gerettete Weihnachtsfest.

Mehr Information: www.weihnachtslaecheln.at