Doskozils Medizin-Uni schon vor Start ein Fall fürs Gericht

Anfang des Jahres wurde Roland Schlesinger in der Hochglanzbroschüre des Landes noch in höchsten Tönen gelobt. Der Mediziner, so hieß es in „Mein Burgenland“, präge „die strategische Ausrichtung und internationale Vernetzung der Medizinischen Universität Wien“. Am Freitag trafen einander Schlesinger und die (geplante) Medizin-Uni in Gestalt ihres Geschäftsführers Nikolaus Schermann vor Gericht wieder. Schlesinger bekämpft vor dem Arbeits- und Sozialgericht seine Kündigung, die er für vollkommen unbegründet hält. Er will weiterarbeiten, im Projekt stecke „viel Herzblut“, sagte Schlesingers Anwalt Claus Marchl.

Ausgesprochen wurde die Kündigung am 29. April, sein Dienstverhältnis endet demnach am 31. Juli. Bis dahin ist der Experte mit „über 25 Jahren Erfahrung in Biotechnologie, Impfstoffentwicklung und internationalem Forschungsmanagement“ (Mein Burgenland), dienstfreigestellt. Schlesinger ist nicht der Einzige aus dem fünfköpfigen Expertengremium zum Aufbau der Med-Uni, der gekündigt wurde. Am 23. April hat auch der Kopf des Quintetts, Uni-Professor Christian Joukhadar, den blauen Brief erhalten. Auch er bekämpft seinen Rauswurf, für den ihm „keine Gründe“ genannt worden seien. Einen Gerichtstermin gibt es noch nicht.