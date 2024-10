Medienberichte: Flüchtlingslager nahe Österreichs Grenze war geplant

Doch ein aktuell in den Besitz der Wochenzeitung "Magyar Hang" gelangtes Dokument soll dies widerlegen. In der Vorlage des Innenministeriums waren 4,7 Milliarden Forint (11,71 Mio. Euro) veranschlagt, um den Bau des Lagers mit einer Kapazität von 500 Plätzen zu realisieren, berichtete das Blatt.

Remete berichtete am Montag, dass inzwischen der jüngst neu gebaute hohe Funkturm wieder abgebaut wurde. Nach seinen Angaben herrscht nach wie vor große Unsicherheit hinsichtlich des vermeintlichen Baus des Flüchtlingslagers 15 km von der österreichischen Grenze entfernt.

Kritik an Viktor Orbán

Oppositionsführer Péter Magyar gab sich empört über die neuen Enthüllungen und übte dabei heftige Kritik an der Regierung von Viktor Orbán. "Während sich die Regierung seit Jahren als bedingungsloser Verfechter des Kampfes gegen die illegale Einwanderung präsentiert, hat sie in Wirklichkeit 2.000 Schlepper freigelassen, handelt mit 'goldenen Visa', holt jedes Jahr 60.000 Wirtschaftsmigranten in unser Land... Und jetzt errichtet sie, während sie alles leugnet und selbst die Einheimischen nicht informiert, ein Migrantenlager auf dem Gelände einer ehemaligen angesehenen Schule, mit einem Sendemast und Stacheldraht. Ein Ferienlager für Kinder - ja, genau...", schrieb Magyar am Montag auf Facebook.