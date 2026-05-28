Millionen für Bahn, aber Burgenlands Pendler brauchen weiter Geduld

Der öffentliche Verkehr im Burgenland steckt derzeit in einer widersprüchlichen Phase: Einerseits wird so viel in die Bahn investiert wie seit Jahren nicht mehr, andererseits bedeutet das für viele Pendlerinnen und Pendler zunächst Baustellen, Sperren und Ersatzbusse statt kürzerer Fahrzeiten. Besonders sichtbar wird das auf der Mattersburger Bahn. Die Strecke zwischen Wiener Neustadt und Loipersbach-Schattendorf wird bis 2027 elektrifiziert, Bahnhöfe und Haltestellen werden modernisiert und barrierefrei ausgebaut, Gleise erneuert. Laut ÖBB fließen knapp 143 Millionen Euro in das Projekt.

Seit 9. Februar ist die Strecke bis 12. Dezember 2026 gesperrt. Zwischen Wiener Neustadt und Sopron fährt ein Schienenersatzverkehr. Für Pendler bedeutet das längere Fahrzeiten und Umstellungen im Alltag. Weitere Sperren ab Juni Ab Juni kommen zusätzliche Einschränkungen dazu. Wegen Arbeiten an Unterführungen werden mehrere Bahnübergänge gesperrt. In Katzelsdorf betrifft das die Eisenbahnkreuzung L4090/Sägewerksiedlung von 3. Juni bis 12. Dezember. Beim Bahnhof Neudörfl gilt die Sperre von 22. Juni bis ebenfalls 12. Dezember. Zusätzlich wird in Katzelsdorf von 14. bis 30. August die Eisenbahnkreuzung Leithakoloniestraße gesperrt. Der Verkehr wird teilweise über die S4 und Landesstraßen umgeleitet. Auch in Wiener Neustadt stehen Arbeiten an Oberleitungsmasten an. Die ÖBB kündigten dabei mögliche nächtliche Lärm- und Staubbelastungen an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖBB/Deutinger Viadukt Bad Sauerbrunn mit Betonfundamenten für Lift und Stiegen als Bahnsteigzugang.

Langfristig soll das Projekt jedoch entscheidende Verbesserungen bringen. Die Elektrifizierung soll moderne und barrierefreie Züge ermöglichen, den Lärm reduzieren und direkte Zugverbindungen aus dem Mittelburgenland bis Wien schaffen. Zusätzlich werden Park&Ride- sowie Bike&Ride-Anlagen ausgebaut. Ebenfurter Schleife verzögert sich weiter Während auf der Mattersburger Bahn gebaut wird, bleibt ein anderes Schlüsselprojekt weiterhin offen: die Ebenfurter Schleife. Sie soll die Pottendorfer Linie mit der Strecke Richtung Burgenland verbinden und die Verbindung zwischen Eisenstadt und Wien deutlich beschleunigen.