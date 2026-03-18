Großeinsatz

Evakuierung und Streckensperre: 100 Personen aus Zug gerettet

Plötzlicher Stillstand auf der Strecke: Warum ein Zug in Gattendorf geräumt werden musste.
18.03.2026, 17:55

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Mehrere Feuerwehrleute stehen zwischen zwei haltenden Zügen und unterstützen bei einer Evakuierung.

Ein umfangreicher Einsatz von Feuerwehr, Rettung, Polizei und ÖBB hat am Mittwoch in Gattendorf für Aufsehen gesorgt. Rund 100 Personen mussten aus einem Personenzug evakuiert werden, nachdem es zu einem technischen Gebrechen gekommen war.

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Die Feuerwehr Gattendorf stand mit 36 Personen und vier Fahrzeugen im Einsatz. Gemeinsam mit den weiteren Einsatzorganisationen konnte die Evakuierung rasch und geordnet durchgeführt werden.

Zur Sicherung der Lage waren neben der Feuerwehr auch Rettung, Polizei sowie ein Einsatzleiter der ÖBB vor Ort.

Mehrere Feuerwehrleute helfen zwischen zwei stehenden Zügen bei einer Evakuierungsaktion.

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Aus Sicherheitsgründen musste die Bahnstrecke für rund 40 Minuten vollständig gesperrt werden. In weiterer Folge war der Bahnverkehr für etwa zwei Stunden nur eingeschränkt, also einspurig, möglich.

Dank des koordinierten Zusammenspiels aller Einsatzkräfte konnte die Situation rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt.

Neusiedl am See ÖBB Burgenland
kurier.at, PEKO  | 

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