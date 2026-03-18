Evakuierung und Streckensperre: 100 Personen aus Zug gerettet

Ein umfangreicher Einsatz von Feuerwehr , Rettung , Polizei und ÖBB hat am Mittwoch in Gattendorf für Aufsehen gesorgt. Rund 100 Personen mussten aus einem Personenzug evakuiert werden, nachdem es zu einem technischen Gebrechen gekommen war.

Die Feuerwehr Gattendorf stand mit 36 Personen und vier Fahrzeugen im Einsatz. Gemeinsam mit den weiteren Einsatzorganisationen konnte die Evakuierung rasch und geordnet durchgeführt werden.

Zur Sicherung der Lage waren neben der Feuerwehr auch Rettung, Polizei sowie ein Einsatzleiter der ÖBB vor Ort.