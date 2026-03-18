Bezirk Eisenstadt-Umgebung

Erneut brannte das Schilf am Neusiedler See

Es handelt sich dabei laut Feuerwehr um den dritten Brand binnen weniger Tage.
18.03.2026, 10:18

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Schilf brannte am Neusiedler See

Zum dritten Mal binnen weniger Tage hat am Dienstagabend Schilf rund um den Neusiedler See gebrannt. In Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) stand die Vegetation entlang eines Weges in Flammen, berichtete die Feuerwehr.

Auch zwei im Schilf gelagerte Zillen brannten ab. Ihre Reste mussten mit Kran und Holzgreifer auseinandergezogen werden, um letzte Glutnester zu löschen. Zur Brandursache laufen Ermittlungen der Polizei.

Der Neusiedler See hat so viel Wasser wie seit Jahren nicht mehr

Erst am vergangenen Samstag waren zwischen Illmitz und Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) rund 35 Hektar Schilf abgebrannt. Zuvor stand am Donnerstag bei einem Radweg in Mörbisch abgemähtes Schilf in Flammen.

Zwei Zillen brannten ab

Zwei Zillen brannten durch das Feuer ab.

Burgenland
Agenturen  | 

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