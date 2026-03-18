Erneut brannte das Schilf am Neusiedler See

Zum dritten Mal binnen weniger Tage hat am Dienstagabend Schilf rund um den Neusiedler See gebrannt. In Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) stand die Vegetation entlang eines Weges in Flammen, berichtete die Feuerwehr.

Auch zwei im Schilf gelagerte Zillen brannten ab. Ihre Reste mussten mit Kran und Holzgreifer auseinandergezogen werden, um letzte Glutnester zu löschen. Zur Brandursache laufen Ermittlungen der Polizei.

Erst am vergangenen Samstag waren zwischen Illmitz und Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) rund 35 Hektar Schilf abgebrannt. Zuvor stand am Donnerstag bei einem Radweg in Mörbisch abgemähtes Schilf in Flammen.