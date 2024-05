Geschichte der Eisenbahn: Wo es im Burgenland früher eine Straßenbahn gab

Das Burgenland war bis zum Jahr 1921 ein Teil Westungarns, seit der Schaffung der Doppelmonarchie 1867 war für die Eisenbahn Ungarn zuständig. Am 13. September 1846 erreichte mit der Eröffnung der Bahn von Wien bis Bruck an der Leitha die erste Strecke das heutige Burgenland. 1847 folgte die aus Wiener Neustadt kommende Bahn nach Sopron.

Aufnahme vom 15. September 1970: Ein Personenzug kommt am Eisenstädter Bahnhof an.

Nach der Gründung des Burgenlandes war vor allem der Betrieb der Nebenstrecken schwierig zu führen, da einerseits viele Anlagen wie Heizhäuser oder Werkstätten nur in Ungarn vorhanden waren und diese Verbindungen andererseits keinen Anschluss an das österreichische Eisenbahnnetz hatten. Letztlich führten diese Probleme zur Stilllegung von Bahnen. Erst ab den 1970er-Jahren kam es zur Modernisierung und Elektrifizierung einzelner Strecken.

Bim im Burgenland

Peter Wegenstein dokumentiert in diesem Buch die Entstehung und die weitere Geschichte der „Wege aus Eisen“ im heutigen Burgenland. Mit großartigem historischen und aktuellen Bildmaterial zeigt er Züge auf allen Strecken mit den verschiedensten Fahrzeugen. Darunter findet sich auch die einzige Straßenbahn des Burgenlandes, die von 1928 bis 1939 auf einer 1,5 Kilometer langen Strecke in Neusiedl am See unterwegs war.