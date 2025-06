Bahnschleife Ebenfurth: BVwG kippte Genehmigung teilweise

Der geplante Bau der Bahnschleife Ebenfurth ist um eine weitere Facette reicher. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat in einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung bereits erteilte Genehmigungen teilweise wegen Unzuständigkeit aufgehoben. Das BVwG bestätigte am Freitag auf Anfrage einen Bericht des ORF Burgenland. Die ÖBB erklärten gegenüber der APA, man prüfe die jüngste Erkenntnis und entscheide dann die weitere Vorgangsweise.