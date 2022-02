Mattersburg: Pfarrer und Gastronom im Hilfseinsatz

Im und vor dem Florianihof in Mattersburg herrscht am Montagvormittag geschäftiges Treiben. Die Betten aus den 38 Zimmern des Hotels werden auseinandergeschraubt und abgebaut. Zusammen mit Stühlen, Schränken und Matratzen aus dem Beherbergungsbetrieb schlichten freiwillige Helfer sie in den Sattelschlepper, der vor dem „Flurl“ steht. Auch Hausherr Klaus Glavanics packt an, während er die Verköstigung für die Helfer organisiert.

Als Pfarrer Günther Kroiss Ende der Vorwoche begonnen hat, Hilfslieferungen für die Ukraine zu organisieren, hat das Projekt eine Eigendynamik entwickelt. Vier Sattelschlepper wurden in Gattendorf und Siegendorf schon mit Hilfsgütern aus dem Burgenland befüllt und in das ukrainisch-slowakische Grenzgebiet Uschhorod geschickt. Viele Freiwillige waren im Einsatz, darunter auch die Feuerwehren.

Glavanics, der Kroiss schon kennt, seit er Pfarrer in seiner Heimatgemeinde in Markt Neuhodis (Bezirk Oberwart) war, hat auch gleich seine Unterstützung zugesagt.