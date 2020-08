Mattersburg-Bank: Vorerst kein Sonderlandtag im Burgenland

Die von der Opposition im Burgenland im Hinblick auf die Causa Commerzialbank Mattersburg verlangte Sondersitzung des Landtages findet vorerst nicht statt. Das erfuhren ÖVP, FPÖ und Grüne am Montag bei einer Präsidiale im Landhaus in Eisenstadt. Man wolle aber nicht locker lassen und verlange erneut einen Sonderlandtag, teilten die drei Klubobleute in einer gemeinsamen Aussendung mit.