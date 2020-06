Masseur half bei Einbrecherjagd

Mitte Juli 2014 begannen die Ermittlungen rund um Autoeinbrecher in Bad Tatzmannsdorf. Die Täter suchten sich Pkw am Parkplatz des Reiter Resorts. Am 29. September bemerkte eine Kollegin von Istvan Feher verdächtige Personen am Parkplatz und erzählte dem Masseur davon .

"Ich hatte gerade eine Stunde Pause, also setzte ich mich ins Auto am Parkplatz, um zu sehen, ob die Verdächtigen noch mal kommen", sagt Feher. Prompt bog ein schwarzer Audi A6 ein, drei Männer saßen im Wagen. Langsam fuhren sie an den parkenden Autos vorbei, bis zwei der Männer ausstiegen und begannen ein Auto aufzubrechen.